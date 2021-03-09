ЗАМАНА - Сергей Меликов и Олег Матыцин обсудили вопросы строительства спортивных объектов в Дагестане

Сергей Меликов и Олег Матыцин обсудили вопросы строительства спортивных объектов в Дагестане

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09 марта, 2021. Вторник 15:03
Сергей Меликов и Олег Матыцин обсудили вопросы строительства спортивных объектов в Дагестане

В рамках встречи, одной из тем обсуждения стало строительство спортивных объектов и другие вопросы развития спорта в регионе.

Сергей Меликов и Олег Матыцин обсудили вопросы строительства спортивных объектов в Дагестане
Политика

Подробнее речь шла о ходе реализации проекта спортивного комплекса в населенном пункте Дубки Казбековского района, Центра спортивной подготовки по единоборствам в ауле Сильди Цумадинского района и физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Ботлихе.

 

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