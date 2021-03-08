ЗАМАНА - Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил с Международным женским днем женщин республики

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил с Международным женским днем женщин республики

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08 марта, 2021. Понедельник 10:47
Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил с Международным женским днем женщин республики

В своем поздравлении премьер-министр отметил, что все времена именно их поддержка, доброта и забота дает мужинам чины для новых свершений и преодоления жизненных трудностей.

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил с Международным женским днем женщин республики
Политика

«Вы уже давно не ограничиваетесь только домашним очагом и заботой о семье. Современные женщины наравне с мужчинами достигают больших высот в самых разных сферах, являются активными участницами происходящих в республике социально значимых процессов.  Мы ценим то, как много сил, мудрости и терпения вы вкладываете, чтобы в Дагестане происходили важные перемены к лучшему», - подчеркнул в своем поздравлении Председатель Правительства РД.

Абдулпатах Амирханов пожелал дагестанкам здоровья, добра и семейного благополучия.

 

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