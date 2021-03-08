«Вы уже давно не ограничиваетесь только домашним очагом и заботой о семье. Современные женщины наравне с мужчинами достигают больших высот в самых разных сферах, являются активными участницами происходящих в республике социально значимых процессов. Мы ценим то, как много сил, мудрости и терпения вы вкладываете, чтобы в Дагестане происходили важные перемены к лучшему», - подчеркнул в своем поздравлении Председатель Правительства РД.
Абдулпатах Амирханов пожелал дагестанкам здоровья, добра и семейного благополучия.