Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов поздравил с Международным женским днем женщин республики

В своем поздравлении премьер-министр отметил, что все времена именно их поддержка, доброта и забота дает мужинам чины для новых свершений и преодоления жизненных трудностей.

«Вы уже давно не ограничиваетесь только домашним очагом и заботой о семье. Современные женщины наравне с мужчинами достигают больших высот в самых разных сферах, являются активными участницами происходящих в республике социально значимых процессов. Мы ценим то, как много сил, мудрости и терпения вы вкладываете, чтобы в Дагестане происходили важные перемены к лучшему», - подчеркнул в своем поздравлении Председатель Правительства РД.

Абдулпатах Амирханов пожелал дагестанкам здоровья, добра и семейного благополучия.