ЗАМАНА - Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

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08 марта, 2021. Понедельник 10:30
Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.Руководитель страны пожелал дамам счастья, здоровья, достижений, и больше поводов для хорошего настроения и улыбок.

Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Политика

Особо Владимир Путин выделил женщин-медиков, напомнив, что в условиях сильной эпидемии они показали «душевную щедрость и профессионализм». Он пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и выразил благодарность за работу.
«Вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую, душевную поддержку», подчеркнул Президент .

 

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