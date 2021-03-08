Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.Руководитель страны пожелал дамам счастья, здоровья, достижений, и больше поводов для хорошего настроения и улыбок.

Особо Владимир Путин выделил женщин-медиков, напомнив, что в условиях сильной эпидемии они показали «душевную щедрость и профессионализм». Он пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и выразил благодарность за работу.

«Вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую, душевную поддержку», подчеркнул Президент .