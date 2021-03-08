ЗАМАНА - Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил женщин Дагестана с Международным женским днем

Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил женщин Дагестана с Международным женским днем

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08 марта, 2021. Понедельник 10:18
Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил женщин Дагестана с Международным женским днем

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта.

Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил женщин Дагестана с Международным женским днем
Политика

В своем поздравлении, он подчеркнул что данный праздник является настоящим символом наступившей весны. Он отметил их трудолюбие, терпение и мудрость, способствующие развитию республики и сохранению мира.

«В Дагестане немало преуспевающих тружениц, которые талантливо проявляют себя в здравоохранении и образовании, государственном и муниципальном управлении, с успехом занимаются наукой и искусством,  предпринимательством, заняты на предприятиях. При этом вам чудесным образом удается оберегать тепло семейного очага, растить детей, из поколения в поколение передавать добрые традиции и обычаи, духовно-нравственные ценности наших предков. Мы по праву гордимся нашими женщинами, которые испокон веков прославляли родную землю», - говорится в тексте поздравления Главы Дагестана.

Сергей Меликов пожелал женщинам взаимопонимания, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

 

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