Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил женщин Дагестана с Международным женским днем

В своем поздравлении, он подчеркнул что данный праздник является настоящим символом наступившей весны. Он отметил их трудолюбие, терпение и мудрость, способствующие развитию республики и сохранению мира.

«В Дагестане немало преуспевающих тружениц, которые талантливо проявляют себя в здравоохранении и образовании, государственном и муниципальном управлении, с успехом занимаются наукой и искусством, предпринимательством, заняты на предприятиях. При этом вам чудесным образом удается оберегать тепло семейного очага, растить детей, из поколения в поколение передавать добрые традиции и обычаи, духовно-нравственные ценности наших предков. Мы по праву гордимся нашими женщинами, которые испокон веков прославляли родную землю», - говорится в тексте поздравления Главы Дагестана.

Сергей Меликов пожелал женщинам взаимопонимания, крепкого здоровья, счастья и благополучия.