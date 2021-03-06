«Делегация республики не только представила весь потенциал и многообразие Дагестана, но и точечно заявила, обозначила проблемные вопросы, накопившиеся далеко ни за один день. Это мероприятие безусловно послужит послужило стартом для предстоящего развития экономики и социального сектора республики», сообщил Сафаралиев.
Гаджимет Сафаралиев: «Дни Дагестана в Совете Федерации являются началом нового пути республики»
- Автор Хадижат
- 06 марта, 2021. Суббота 09:42
Депутат Госдумы РФ, Член комитета по образованию и науке, член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев прокомментировал сетевому изданию "Мирмол" прошедшие Дни Дагестана с 1 по 3 марта в Совете Федерации.
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