Гаджимет Сафаралиев: «Дни Дагестана в Совете Федерации являются началом нового пути республики»

Депутат Госдумы РФ, Член комитета по образованию и науке, член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев прокомментировал сетевому изданию "Мирмол" прошедшие Дни Дагестана с 1 по 3 марта в Совете Федерации.

«Делегация республики не только представила весь потенциал и многообразие Дагестана, но и точечно заявила, обозначила проблемные вопросы, накопившиеся далеко ни за один день. Это мероприятие безусловно послужит послужило стартом для предстоящего развития экономики и социального сектора республики», сообщил Сафаралиев.