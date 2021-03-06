ЗАМАНА - Гаджимет Сафаралиев: «Дни Дагестана в Совете Федерации являются началом нового пути республики»

Гаджимет Сафаралиев: «Дни Дагестана в Совете Федерации являются началом нового пути республики»

Автор
06 марта, 2021. Суббота 09:42
Гаджимет Сафаралиев: «Дни Дагестана в Совете Федерации являются началом нового пути республики»

Депутат Госдумы РФ, Член комитета по образованию и науке, член-корреспондент РАН Гаджимет Сафаралиев прокомментировал сетевому изданию "Мирмол" прошедшие Дни Дагестана с 1 по 3 марта в Совете Федерации.

Гаджимет Сафаралиев: «Дни Дагестана в Совете Федерации являются началом нового пути республики»
Политика

«Делегация республики не только представила весь потенциал и многообразие Дагестана, но и точечно заявила, обозначила проблемные вопросы, накопившиеся далеко ни за один день. Это мероприятие безусловно послужит послужило стартом для предстоящего развития экономики и социального сектора республики», сообщил Сафаралиев.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top