ЗАМАНА - Юрий Левицкий: «Дагестан устремлен в будущее»

Юрий Левицкий: «Дагестан устремлен в будущее»

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06 марта, 2021. Суббота 08:35
Юрий Левицкий: «Дагестан устремлен в будущее»

Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Юрий Левицкий прокомментировал итоги Дней Республики Дагестан, состоявшихся в Совете Федерации ФС РФ.

Юрий Левицкий: «Дагестан устремлен в будущее»
Политика

Юрий Левицкий подчеркнул, что Дничрегиона в Совете Федерации прошли на высоком уровне как в плане организации, так и в плане актуальности обозначенных вопросов.
"Думаю, результаты этой работы будут иметь важное значение для ускорения развития экономики и социального сектора нашей республики. Беря во внимание большой управленческий опыт Сергея Алимовича на федеральном и региональном уровнях, его открытость и активность в работе, я не сомневаюсь, что обозначенные вопросы будут решены положительно", - заключил Юрий Левицкий.

 

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