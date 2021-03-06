Юрий Левицкий: «Дагестан устремлен в будущее»

Юрий Левицкий подчеркнул, что Дничрегиона в Совете Федерации прошли на высоком уровне как в плане организации, так и в плане актуальности обозначенных вопросов.

"Думаю, результаты этой работы будут иметь важное значение для ускорения развития экономики и социального сектора нашей республики. Беря во внимание большой управленческий опыт Сергея Алимовича на федеральном и региональном уровнях, его открытость и активность в работе, я не сомневаюсь, что обозначенные вопросы будут решены положительно", - заключил Юрий Левицкий.