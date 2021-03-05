Умаросман Гаджиев: "Участниками юбилейного заседания Совета Федерации хотели бы стать многие регионы"

Он подчеркнул, что вопросы развития экономики и социального сектора Республики Дагестан обсуждались на юбилейном 500-м заседании Совета Федерации.

"Я уверен, что участниками этого заседания хотели бы стать многие регионы, но этот знак уважения был проявлен в адрес республики Дагестан Это, безусловно, является положительной оценкой принятого Главой Дагестана курса на ускоренное развитие региона", подчеркнул Умаросман Гаджиев, добавив, что в рамках работы Совета Федерации комитеты поддержали предложенные республикой проекты и выработанные пути решения проблемных вопросов.