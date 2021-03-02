ЗАМАНА - В Дагестане снова произвели кадровые изменения

В Дагестане снова произвели кадровые изменения

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02 марта, 2021. Вторник 11:29
В Дагестане снова произвели кадровые изменения

Согласно данным РИА «Дагестан», с занимаемых должностей по собственному желанию ушли первый замминистр образования и науки Дагестана Ширали Алиев и помощник Первого зампреда регионального правительства Махач Магомедов.

В Дагестане снова произвели кадровые изменения
Политика

Что касается новых назначений, то, согласно распоряжению руководителя республиканского правительства Абдулпатаха Амирханова, первым замруководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям стал Хаджи-Мурад Абашилов.

 

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