Сергей Меликов прокомментировал первые итоги Дней Дагестана в Совете Федерации

По его завершению, Сергей Меликов пообщался с журналистами. Подводя итоги заседания, Глава региона отметил, что говорить о каких-то результатах пока рано, так как это только отправная точка на пути решения проблемных для региона вопросов. «Я могу сказать, что в целом удовлетворён заседанием комитета. Я благодарен руководству Совета Федерации, в том числе заместителю председателя Совета Федерации Ильясу Умаханов, за то, что они дали нам возможность поднять вопросы, требующего глубокого анализа и понимания»

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов добавил, что у него остались позитивные впечатления от прошедших заседаний.

«Если сегодня мы провели два заседания, то завтра их будет уже четыре. Сергей Алимович выразил желание принять участие в заседании комитета по обороне и безопасности. Там будут обсуждаться чрезвычайно важные, я бы даже сказал принципиальные вопросы для региона. Радует, что подобного рода мероприятия уже не носят формат парадно-праздничных, а нацелены на решение проблем, развитие регионов и проходят в рабочем режиме», заключил Ильяс Умаханов.