По его завершению, Сергей Меликов пообщался с журналистами. Подводя итоги заседания, Глава региона отметил, что говорить о каких-то результатах пока рано, так как это только отправная точка на пути решения проблемных для региона вопросов. «Я могу сказать, что в целом удовлетворён заседанием комитета. Я благодарен руководству Совета Федерации, в том числе заместителю председателя Совета Федерации Ильясу Умаханов, за то, что они дали нам возможность поднять вопросы, требующего глубокого анализа и понимания»
В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов добавил, что у него остались позитивные впечатления от прошедших заседаний.
«Если сегодня мы провели два заседания, то завтра их будет уже четыре. Сергей Алимович выразил желание принять участие в заседании комитета по обороне и безопасности. Там будут обсуждаться чрезвычайно важные, я бы даже сказал принципиальные вопросы для региона. Радует, что подобного рода мероприятия уже не носят формат парадно-праздничных, а нацелены на решение проблем, развитие регионов и проходят в рабочем режиме», заключил Ильяс Умаханов.
Сергей Меликов прокомментировал первые итоги Дней Дагестана в Совете Федерации
- Автор Хадижат
- 01 марта, 2021. Понедельник 20:13
В рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации ФС РФ, сегодня, 1 марта, с участием Врио Главы РД Сергея Меликова состоялось расширенное заседание Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором обсуждались механизмы решения некоторых проблем социально-экономического развития республики.
По его завершению, Сергей Меликов пообщался с журналистами. Подводя итоги заседания, Глава региона отметил, что говорить о каких-то результатах пока рано, так как это только отправная точка на пути решения проблемных для региона вопросов. «Я могу сказать, что в целом удовлетворён заседанием комитета. Я благодарен руководству Совета Федерации, в том числе заместителю председателя Совета Федерации Ильясу Умаханов, за то, что они дали нам возможность поднять вопросы, требующего глубокого анализа и понимания»
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