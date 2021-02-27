ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил промышленные площадки Кумторкалинского района

Сергей Меликов посетил промышленные площадки Кумторкалинского района

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27 февраля, 2021. Суббота 10:20
Сергей Меликов посетил промышленные площадки Кумторкалинского района

Врио руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов посетил промышленные площадки в Кумторкалинском районе республики.

Сергей Меликов посетил промышленные площадки Кумторкалинского района
Политика

А именно, он ознакомился с работой компании «Керамогранит  Дагестан» и «Каспийский завод листового стекла». Подводя результаты визита, он провел расширенное заседание.

Временно исполняющий обязанности Главы резюмировал, что зачастую многие  инфраструктурные объекты построенные за счет бюджетных  средств остаются невостребованными на производственных площадках. Сергей Меликов дал поручение рациональнее  применять ресурсы промышленных территорий, просчитывать векторы их развития и после изучения ситуации принимать решение о вложении средств. Подробнее читайте по ссылке 

 

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