В рамках коллегии подводятся итоги работы Минздрава региона и медицинских учреждений за прошедший год.
Одной из главных тем остаётся противодействие распространению Covid-19. Стоит отметить, что в период пандемии в Дагестане в красной зоне работали и продолжают работать более десяти тысяч медицинских специалистов. В рамках работы коллегии, ряд медицинских работников будут награждены "За проделанную работу по борьбе с COVID-19".
Сергей Меликов принял участие в коллегии Минздрава Дагестана
- Автор Хадижат
- 26 февраля, 2021. Пятница 17:31
Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов принял участие в коллегии Министерства здравоохранения РД.
В рамках коллегии подводятся итоги работы Минздрава региона и медицинских учреждений за прошедший год.
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