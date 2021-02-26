ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в коллегии Минздрава Дагестана

Сергей Меликов принял участие в коллегии Минздрава Дагестана

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26 февраля, 2021. Пятница 17:31
Сергей Меликов принял участие в коллегии Минздрава Дагестана

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов принял участие в коллегии Министерства здравоохранения РД.

Сергей Меликов принял участие в коллегии Минздрава Дагестана
Политика

В рамках коллегии подводятся итоги работы Минздрава региона и медицинских учреждений за прошедший год.
Одной из главных тем остаётся противодействие распространению Covid-19. Стоит отметить, что в период пандемии в Дагестане в красной зоне работали и продолжают работать более десяти тысяч медицинских специалистов. В рамках работы коллегии, ряд медицинских работников будут награждены "За проделанную работу по борьбе с COVID-19".

 

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