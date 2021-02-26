ЗАМАНА - Сергей Меликов назначил нового замруководителя администрации главы и правительства Дагестана

Сергей Меликов назначил нового замруководителя администрации главы и правительства Дагестана

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26 февраля, 2021. Пятница 11:59
Сергей Меликов назначил нового замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Сергей Меликов назначил нового замруководителя администрации главы и правительства Дагестана

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов назначил Даниила Рязанова заместителем Руководителя Администрации Главы и Правительства РД.

Сергей Меликов назначил нового замруководителя администрации главы и правительства Дагестана
Политика

Соответственный указ был подписан вчера, 25 февраля. Даниилу Рязанову 41 год. В 2002 году он окончил Самарский государственный университет по специальности «история». Работал в филиале Ростовского государственного экономического университета в Махачкале, в аппарате Народного собрания Дагестана. С 2006 года занимал различные должности в администрации главы и правительства республики.

С октября 2020 года по настоящий момент Даниил Рязанов находился в в должности руководителя секретариата Главы Республики Дагестан.

 

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