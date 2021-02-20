ЗАМАНА - Председатель Правительства Дагестана провел встречу с главой Ногайского района

Председатель Правительства Дагестана провел встречу с главой Ногайского района

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20 февраля, 2021. Суббота 08:29
Председатель Правительства Дагестана провел встречу с главой Ногайского района

В четверг, 18 февраля Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов встретился с главой Ногайского района Мухтарбием Аджековым. 

Председатель Правительства Дагестана провел встречу с главой Ногайского района
Политика

В ходе диалога велось обсуждение тем, которые касаются развития экономики и социального сектора района. А именно, обсуждалось строительство школ в поселках Батыр-Мурза, Кумли и Шумлелик, также в задачах строительство новой школы имени Кадрии и нового детсада в селе Терекли-Мектеб.
Деталями встречи глава района поделился с журналистом издания «Голос степи». Читать по ссылке.

 

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