Председатель Правительства Дагестана провел встречу с главой Ногайского района

В ходе диалога велось обсуждение тем, которые касаются развития экономики и социального сектора района. А именно, обсуждалось строительство школ в поселках Батыр-Мурза, Кумли и Шумлелик, также в задачах строительство новой школы имени Кадрии и нового детсада в селе Терекли-Мектеб.

Деталями встречи глава района поделился с журналистом издания «Голос степи». Читать по ссылке.