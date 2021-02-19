Мадина Каибова назначена замом руководителя Министерства торговли и промышленности РД, Шамиль Аммаев заместителем руководителя Министерства экономики и территориального развития РД.
Новые назначения в правительстве Дагестана
- Автор Хадижат
- 19 февраля, 2021. Пятница 16:01
Премьер-министр Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов принял очередные кадровые решения.
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