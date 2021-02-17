В рамках рабочего визита в муниципалитет первый заместитель главы регионального правительства посетил образовательное учреждение №2 им. Героя России М. Нурбагандова, где одной из проблем является отсутствие возможности занятий спортом.
Сергокалинский район с рабочим визитом посетил Батыр Эмеев
- Автор Арслан
- 17 февраля, 2021. Среда 09:52
Вопросы газификации населенных пунктов, завершения строительства Дома Культуры в сел. Сергокала, а также многое другое обсудили в рамках совещания, прошедшего под руководством Первого вице-премьера Правительства Дагестана Батыра Эмеева.
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