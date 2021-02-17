ЗАМАНА - Сергокалинский район с рабочим визитом посетил Батыр Эмеев

Сергокалинский район с рабочим визитом посетил Батыр Эмеев

Автор
17 февраля, 2021. Среда 09:52
Сергокалинский район с рабочим визитом посетил Батыр Эмеев

Вопросы газификации населенных пунктов, завершения строительства Дома Культуры в сел. Сергокала, а также многое другое обсудили в рамках совещания, прошедшего под руководством Первого вице-премьера Правительства Дагестана Батыра Эмеева.

Сергокалинский район с рабочим визитом посетил Батыр Эмеев
Политика

В рамках рабочего визита в муниципалитет первый заместитель главы регионального правительства посетил образовательное учреждение №2 им. Героя России М. Нурбагандова, где одной из проблем является отсутствие возможности занятий спортом.

 

Последнее от Арслан

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top