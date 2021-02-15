ЗАМАНА - Сергей Меликов назначил руководителей управлений Главы РД и Правительства РД

Сергей Меликов назначил руководителей управлений Главы РД и Правительства РД

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15 февраля, 2021. Понедельник 16:58
Сергей Меликов назначил руководителей управлений Главы РД и Правительства РД

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов назначил руководителей управлений Главы республики и Правительства Дагестана. Соответствующие документы Глава Дагестана подписал сегодня, 15 февраля.

Сергей Меликов назначил руководителей управлений Главы РД и Правительства РД
Политика

Напомним, в декабре прошлого года Сергей Меликов утвердил структуру Администрации Главы и Правительства Дагестана, которая определила перечень самостоятельных и структурных подразделений, а также подведомственные организации.

Таким образом, руководителем Управления Главы РД по информационной политике назначен Рашид Акавов. Возглавить Управление социального развития Правительства РД было доверено Рашие Алиевой. Юрий Алчиев был назначен на должность руководителя Управления Главы РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам. Начальником Управления Главы РД по вопросам противодействия коррупции был назначен Мустапа Генжеханов.
Также своим указом глава региона назначил руководителем Управления Главы РД по внутренней политике и местному самоуправлению Курбана Нажмудилнова. Правовое управление Главы РД возглавил Руслан Рабаданов.
Также кадровые распоряжения коснулись Второго отдела Главы РД его начальником согласно распоряжению руководителя республики стал Сергей Сулейманов.
Освобождены от должностей Арсен Рустамов, который до этого возглавлял Организационно-проектное управление Администрации Главы и Кабинета министров РД, и Тагиб Тагибов, который до нынешнего дня был руководителем Контрольного управления Администрации Главы и Кабинета министров РД.

 

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