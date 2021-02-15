Сергей Меликов назначил руководителей управлений Главы РД и Правительства РД

Напомним, в декабре прошлого года Сергей Меликов утвердил структуру Администрации Главы и Правительства Дагестана, которая определила перечень самостоятельных и структурных подразделений, а также подведомственные организации.

Таким образом, руководителем Управления Главы РД по информационной политике назначен Рашид Акавов. Возглавить Управление социального развития Правительства РД было доверено Рашие Алиевой. Юрий Алчиев был назначен на должность руководителя Управления Главы РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам. Начальником Управления Главы РД по вопросам противодействия коррупции был назначен Мустапа Генжеханов.

Также своим указом глава региона назначил руководителем Управления Главы РД по внутренней политике и местному самоуправлению Курбана Нажмудилнова. Правовое управление Главы РД возглавил Руслан Рабаданов.

Также кадровые распоряжения коснулись Второго отдела Главы РД его начальником согласно распоряжению руководителя республики стал Сергей Сулейманов.

Освобождены от должностей Арсен Рустамов, который до этого возглавлял Организационно-проектное управление Администрации Главы и Кабинета министров РД, и Тагиб Тагибов, который до нынешнего дня был руководителем Контрольного управления Администрации Главы и Кабинета министров РД.