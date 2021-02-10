В рамках заседания, Сергей Меликов обратил внимание на решение важных для республики вопросов: «Порой мы сталкиваемся с ситуацией, что запланировав строительство того или иного социального объекта выясняем, что данный земельный участок является чьей-то собственностью. Часто это происходит в результате незаконного решения».
Прокурор Дагестана Алексей Ежов отметил, что благодаря прокурорскому реагированию, в настоящее время ведётся работа по возвращению в муниципальную собственность 250 гектаров земли.
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял участие в заседании коллегии Прокуратуры РД
- Автор Хадижат
- 10 февраля, 2021. Среда 17:04
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял участие в заседании коллегии Прокуратуры РД.
В рамках заседания, Сергей Меликов обратил внимание на решение важных для республики вопросов: «Порой мы сталкиваемся с ситуацией, что запланировав строительство того или иного социального объекта выясняем, что данный земельный участок является чьей-то собственностью. Часто это происходит в результате незаконного решения».
Последнее от Хадижат
- Абдулпатах Амирханов провел встречу с главами Хунзахского и Гергебильского районов
- Жители Кайтагского района проходят вакцинацию от коронавируса
- Сотрудники администрации главы и правительства Дагестана продолжают вакцинироваться
- У коренных американцев нашли гены вымерших людей
- Школьников из Дагестана приглашают принять участие в олимпиаде