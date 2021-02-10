ЗАМАНА - Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял участие в заседании коллегии Прокуратуры РД

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял участие в заседании коллегии Прокуратуры РД

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10 февраля, 2021. Среда 17:04
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял участие в заседании коллегии Прокуратуры РД

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял участие в заседании коллегии Прокуратуры РД.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов принял участие в заседании коллегии Прокуратуры РД
Политика

В рамках заседания, Сергей Меликов обратил внимание на решение важных для республики вопросов: «Порой мы сталкиваемся с ситуацией, что запланировав строительство того или иного социального объекта выясняем, что данный земельный участок является чьей-то собственностью. Часто это происходит в результате незаконного решения».
Прокурор Дагестана Алексей Ежов отметил, что благодаря прокурорскому реагированию, в настоящее время ведётся работа по возвращению в муниципальную собственность 250 гектаров земли.

 

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