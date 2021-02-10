Абдулпатах Амирханов провел встречу с главами Хунзахского и Гергебильского районов

Председатель Правительства Дагестана обсудил с главами муниципалитетов вопрос уменьшения поступления арендных платежей по договорам аренды участков, переданных ПАО «Русгидро».

Компания в одностороннем порядке, не обсудив данный вопрос с муниципальными образованиями, существенно понизила арендные платежи, относительно договоров, заключённых в 2016 году.

По результатам обсуждения было решено принять соответсвующие меры по корректировке сложившейся ситуации.