ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов провел встречу с главами Хунзахского и Гергебильского районов

Абдулпатах Амирханов провел встречу с главами Хунзахского и Гергебильского районов

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10 февраля, 2021. Среда 16:35
Абдулпатах Амирханов провел встречу с главами Хунзахского и Гергебильского районов

Абдулпатах Амирханов провёл встречу с главой Хунзахского района Нурмагомедом Задиевым и главой Гергебильского района Магомедали Тагировым.

Абдулпатах Амирханов провел встречу с главами Хунзахского и Гергебильского районов
Политика

Председатель Правительства Дагестана обсудил с главами муниципалитетов вопрос уменьшения поступления арендных платежей по договорам аренды участков, переданных ПАО «Русгидро». 
Компания в одностороннем порядке, не обсудив данный вопрос с муниципальными образованиями,  существенно понизила арендные платежи, относительно договоров, заключённых в 2016 году.
По результатам обсуждения было решено принять соответсвующие меры по корректировке сложившейся ситуации.

 

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