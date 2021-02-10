Председатель Правительства Дагестана обсудил с главами муниципалитетов вопрос уменьшения поступления арендных платежей по договорам аренды участков, переданных ПАО «Русгидро».
Компания в одностороннем порядке, не обсудив данный вопрос с муниципальными образованиями, существенно понизила арендные платежи, относительно договоров, заключённых в 2016 году.
По результатам обсуждения было решено принять соответсвующие меры по корректировке сложившейся ситуации.
Абдулпатах Амирханов провел встречу с главами Хунзахского и Гергебильского районов
- Автор Хадижат
- 10 февраля, 2021. Среда 16:35
Абдулпатах Амирханов провёл встречу с главой Хунзахского района Нурмагомедом Задиевым и главой Гергебильского района Магомедали Тагировым.
Председатель Правительства Дагестана обсудил с главами муниципалитетов вопрос уменьшения поступления арендных платежей по договорам аренды участков, переданных ПАО «Русгидро».
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