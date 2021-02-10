Прежний руководитель, по данным источника, был отстранен от занимаемой должности «за бездействие». Отмечено, что Магомедали Магомедалиев нанес ущерб политическим интересам партии.
Глава Гумбетовского района возглавил местное отделение «Единой России»
- Автор Хадижат
- 10 февраля, 2021. Среда 00:15
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов назначен исполняющим обязанности секретаря местного отделения фракции «Единая Россия», сообщает пресс-служба района.
Последнее от Хадижат
- В Махачкале три республиканские больницы возвращаются к плановому приему пациентов
- Дербентский платан поднялся на четвёртое место в конкурсе "Европейское дерево года"
- Врио министра промышленности и торговли Дагестана посетил производственный сектор исправительной колонии
- Сергей Меликов прокомментировал проблему с вывозом мусора в дагестанских городах
- В Левашинском районе проходит второй этап вакцинации