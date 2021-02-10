ЗАМАНА - Глава Гумбетовского района возглавил местное отделение «Единой России»

Глава Гумбетовского района возглавил местное отделение «Единой России»

Автор
10 февраля, 2021. Среда 00:15
Глава Гумбетовского района возглавил местное отделение «Единой России»

 Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов назначен исполняющим обязанности секретаря местного отделения фракции «Единая Россия», сообщает пресс-служба района.

Глава Гумбетовского района возглавил местное отделение «Единой России»
Политика

Прежний руководитель, по данным источника, был отстранен от занимаемой должности «за бездействие». Отмечено, что Магомедали Магомедалиев нанес ущерб политическим интересам партии.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top