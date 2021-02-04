Гаджиамин Рамалданов кандидат экономических наук, окончил Дагестанский государственный технический университет по специальности «Экономика». С 2006 года по настоящий момент Рамалданов занимал различные должности в Администрации Главы и Правительства Дагестана. До настоящего момента Гаджиамин Рамалданов являлся заместителем министра экономики и территориального развития РД.
Гаджиамин Рамалданов назначен заместителем главы Дербента
- Автор Хадижат
- 04 февраля, 2021. Четверг 14:19
Гаджиамин Рамалданов назначен заместителем главы администрации города Дербент. О таком решении мэра города Рустамбека Пирмагомедова стало известно сегодня.
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