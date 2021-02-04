Согласно правилам, средства также будут направлены на оплату туда сотрудникам и приглашённым специалистам.
Подробнее – по ссылке.
Документ о правилах предоставления субсидий на поддержку социально значимых проектов электронных СМИ, с помощью которых, согласно данным, опубликованным на сайте российского правительства, можно будет создавать новые программы и снимать документальные фильмы, подписал Председатель кабинета министров России Михаил Мишустин.
Согласно правилам, средства также будут направлены на оплату туда сотрудникам и приглашённым специалистам.
Подробнее – по ссылке.
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