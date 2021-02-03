ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана новые назначения

В Правительстве Дагестана новые назначения

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03 февраля, 2021. Среда 15:42
В Правительстве Дагестана новые назначения В Правительстве Дагестана новые назначения

В Республике продолжают происходить назначения. На сайте Правительства Дагестана опубликованы распоряжения от 29 января.

В Правительстве Дагестана новые назначения
Политика

Согласно документу, первым заместителем министра культуры Республики Дагестан назначен Курбанов Мухтар Аммаевич.
Также опубликовано распоряжение о назначении Дагирова Мурада Алхаматовича помощником заместителя председателя Правительства Дагестана Муслима Телякова.

 

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