В частности, было отмечено, что стратегическая цель развития республики определена как повышение уровня жизни дагестанцев.
Подробнее – на сайте Правительства.
Активную работу, в рамках которой будет дана оценка потенциала, основных показателей и современных тенденций социально-экономического развития республики, обсудили в ходе совещания, прошедшего под руководством врио премьер-министра республики Нюсрета Омарова.
В частности, было отмечено, что стратегическая цель развития республики определена как повышение уровня жизни дагестанцев.
Подробнее – на сайте Правительства.
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