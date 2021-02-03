ЗАМАНА - Социально-экономическое развитие Дагестана обсудили в Правительства региона

Социально-экономическое развитие Дагестана обсудили в Правительства региона

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03 февраля, 2021. Среда 13:01
Социально-экономическое развитие Дагестана обсудили в Правительства региона

Активную работу, в рамках которой будет дана оценка потенциала, основных показателей и современных тенденций социально-экономического развития республики, обсудили в ходе совещания, прошедшего под руководством врио премьер-министра республики Нюсрета Омарова.

Социально-экономическое развитие Дагестана обсудили в Правительства региона
Политика

В частности, было отмечено, что стратегическая цель развития республики определена как повышение уровня жизни дагестанцев.

Подробнее – на сайте Правительства.

 

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