Распоряжение о данном назначении было подписано 27 января.
Зарипат Мирзабекова ранее являлась работником отдела регулирования цен Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей Администрации города Махачкалы.
Референтом Главы Дагестана назначена Зарипат Мирзабекова
- Автор Хадижат
- 01 февраля, 2021. Понедельник 00:33
Референтом Главы Дагестана назначена главный специалист столичной мэрии, кандидат филологических наук Зарипат Мирзабекова.
Распоряжение о данном назначении было подписано 27 января.
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