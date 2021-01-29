ЗАМАНА - В Махачкале обсудили состояние озимых и ход накопления минеральных удобрений

В Махачкале обсудили состояние озимых и ход накопления минеральных удобрений

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29 января, 2021. Пятница 14:38
В Махачкале обсудили состояние озимых и ход накопления минеральных удобрений

Вопрос оценки состояния озимых зерновых в республике и хода накопления минеральных удобрений для ранневесенней подкормки посевов накануне рассмотрели в рамках совещания, прошедшего под руководством врио заместителя председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В Махачкале обсудили состояние озимых и ход накопления минеральных удобрений
Политика

В ходе мероприятия первый замминистр сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов отметил, что качество посевного материала влияет на 30% конечного урожая.

По его словам, чтобы добиться качественной подготовки семян, а также обезопасить их от различных заболеваний, необходимо закупать протравливатели, на которые правительством, в свою очередь, предусмотрены субсидии в рамках программы по закупке сельхозтехники.

Подробнее о вопросах восстановления агрономической работы на местах, агростраховании и недопустимости захламления земель полиэтиленовой пленкой – читайте, перейдя по ссылке.

 

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