В Махачкале обсудили состояние озимых и ход накопления минеральных удобрений

Вопрос оценки состояния озимых зерновых в республике и хода накопления минеральных удобрений для ранневесенней подкормки посевов накануне рассмотрели в рамках совещания, прошедшего под руководством врио заместителя председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В ходе мероприятия первый замминистр сельского хозяйства и продовольствия региона Шарип Шарипов отметил, что качество посевного материала влияет на 30% конечного урожая.

По его словам, чтобы добиться качественной подготовки семян, а также обезопасить их от различных заболеваний, необходимо закупать протравливатели, на которые правительством, в свою очередь, предусмотрены субсидии в рамках программы по закупке сельхозтехники.

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