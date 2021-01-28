ЗАМАНА - Камил Магомедов официально освобождён от должности врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана

Камил Магомедов официально освобождён от должности врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана

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28 января, 2021. Четверг 16:54
Камил Магомедов официально освобождён от должности врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана

Камил Магомедов освобожден от должности исполняющего обязанности главы Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана по своему желанию. Соответственный указ подписал временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов. Стоит отметить, что этот пост Магомедов занимал с апреля прошлого года.

«В Агентство я пришёл, чтобы реализовать проекты, которые могут существенно изменить ситуацию в Дагестане в области малого и среднего бизнеса, образования, туризма, инноваций. Помимо этого нужно было решать множество задач, которые стоят перед органом власти, а так же кучу проблем, доставшихся по наследству. И по этим задачам, за 2020 сложный год мы выполнили все показатели, включая задачи национального проекта.  За это время на госслужбе я получил серьезный опыт , понимание как устроена работа с государственной стороны, познакомился с людьми, которых могу назвать единомышленниками и их в Дагестане не мало. Ну и , конечно, мы тепло попрощались с коллективом Агентства», - написал экс-руководитель Агентства по предпринимательству в своем Instagram.

Также Камил Магомедов уточнил, что возвращается в Москву для дальнейшей работы.

Камил Магомедов официально освобождён от должности врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана
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