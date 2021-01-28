Подробнее он остановился на городах Махачкала и Каспийск, где проблема приобрела особенно острый характер. По словам Лемешко, с 29 декабря ответственность за ситуацию с вывозом твёрдых коммунальных отходов несет он лично. Заместитель председателя правительства сообщил о работе, связанной с определением новых региональных операторов по вывозу мусора.
Он уточнил, что уже определены две организации «Горсервис» (Дербент) и МБУ «Махачкала-1». С 1 февраля они подадут документы в Республиканскую службу по тарифам. Не смотря на то, что нормативный срок установления тарифа составляет два месяца, на этот раз его постараются установить в кратчайшие сроки - две недели. Владимир Лемешко заключил, что с 1 марта республика выйдет на стабильное решение в вопросе вывоза ТКО.
Также в рамках сессии стало известно, что завтра, 29 января в республику запланирован визит генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Основной темой встречи станет возможное субсидирование строительства мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов.
Владимир Лемешко: "С 1 марта республика выйдет на стабильное решение в вопросе вывоза ТКО"
- Автор Хадижат
- 28 января, 2021. Четверг 12:39
В рамках 54 сессии Народного собрания Дагестана, врио заместителя председателя правительства республики Владимир Лемешко пояснил ситуацию с вывозом мусора в регионе.
Подробнее он остановился на городах Махачкала и Каспийск, где проблема приобрела особенно острый характер. По словам Лемешко, с 29 декабря ответственность за ситуацию с вывозом твёрдых коммунальных отходов несет он лично. Заместитель председателя правительства сообщил о работе, связанной с определением новых региональных операторов по вывозу мусора.
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