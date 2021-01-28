Так, в рамках мероприятия о сложившейся ситуации по вывозу мусора высказался врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Владимир Лемешко, который в частности отметил, что на сегодняшний день уже имеются две лицензированные организации, которые готовы заявиться в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Напомним, что ранее вывозом занимался региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «Лидер», однако позднее сообщил о прекращении своих обязательств в связи с неустановлением тарифа на 2021 год.
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