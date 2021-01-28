ЗАМАНА - Вопрос вывоза твердых коммунальных отходов остается открытым

Вопрос вывоза твердых коммунальных отходов остается открытым

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28 января, 2021. Четверг 12:41
Вопрос вывоза твердых коммунальных отходов остается открытым

О том, что для строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов в Дагестане на сегодняшний день отобраны специально отведенные для этого земельные участки, сообщили в ходе совещания, прошедшего под руководством Первого заместителя Председателя Правительства республики Нюсрета Омарова.

Вопрос вывоза твердых коммунальных отходов остается открытым
Политика

Так, в рамках мероприятия о сложившейся ситуации по вывозу мусора высказался врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Владимир Лемешко, который в частности отметил, что на сегодняшний день уже имеются две лицензированные организации, которые готовы заявиться в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, что ранее вывозом занимался региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «Лидер», однако позднее сообщил о прекращении своих обязательств в связи с неустановлением тарифа на 2021 год.

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