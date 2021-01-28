Махачкалу с рабочим визитом посетил замминистра обороны РФ Тимур Иванов

Его рабочая поездка связана с проверкой хода строительства в регионе социальных объектов. Как сообщил замминистра обороны РФ на совещании с участием врио главы Дагестана Сергея Меликова, возведение новых объектов позволит дополнительно обеспечить более 17,5 тысячи мест для детей в школах, детских садах и яслях.

По словам Иванова, военные строители к 1 сентября планируют возвести в Дагестане 59 социальных объектов в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше, Буйнакске, а также в 23 районах республики, включая отдаленные и высокогорные районы.

Напомним, что ранее специалисты Минобороны России завершили строительство 20 детских садов и школ в Дагестане в рамках федеральной программы «Развитие образования» и национального проекта «Демография», учрежденной президентом РФ.