ЗАМАНА - Сергей Меликов провел встречу с помощником вице-премьера РФ Андреем Бородиным

Сергей Меликов провел встречу с помощником вице-премьера РФ Андреем Бородиным

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27 января, 2021. Среда 12:44
Сергей Меликов провел встречу с помощником вице-премьера РФ Андреем Бородиным

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов встретился с помощником Заместителя Председателя Правительства РФ полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Андреем Бородиным.

Сергей Меликов провел встречу с помощником вице-премьера РФ Андреем Бородиным
Политика

Основной темой встречи стало обсуждение хода исполнения поручений, сформированных по итогам поездки вице-премьера РФ Юрия Трутнева в Дагестан в октябре минувшего года.
Также в ходе беседы был затронут вопрос реализации Стратегии социально-экономического развития республики на период до 2024 года.
В результате встречи были внесены ряд корректив, спланированы дальнейшие мероприятия по реализации данной работы.
По итогам встречи скорректированы дальнейшие мероприятия по данной работе, сообщает пресс-служба главы региона.

 

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