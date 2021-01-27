Сергей Меликов провел встречу с помощником вице-премьера РФ Андреем Бородиным

Основной темой встречи стало обсуждение хода исполнения поручений, сформированных по итогам поездки вице-премьера РФ Юрия Трутнева в Дагестан в октябре минувшего года.

Также в ходе беседы был затронут вопрос реализации Стратегии социально-экономического развития республики на период до 2024 года.

В результате встречи были внесены ряд корректив, спланированы дальнейшие мероприятия по реализации данной работы.

По итогам встречи скорректированы дальнейшие мероприятия по данной работе, сообщает пресс-служба главы региона.