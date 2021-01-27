ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с начальником Пограничного Управления ФСБ РФ по Дагестану

Сергей Меликов встретился с начальником Пограничного Управления ФСБ РФ по Дагестану

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27 января, 2021. Среда 12:26
Сергей Меликов встретился с начальником Пограничного Управления ФСБ РФ по Дагестану

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов провел рабочую встречу с руководителем Пограничного Управления ФСБ РФ по Дагестану Андреем Карпенко и бывшим руководителем учреждения Алексеем Буеровым. В мероприятии участвовал также заместитель премьер-министра региона Рамазан Джафаров.

Сергей Меликов встретился с начальником Пограничного Управления ФСБ РФ по Дагестану
Политика

В рамках встречи были оговорены вопросы сотрудничества, также развития пограничной службы на территории республики, укрепления материально-технической базы погранвойск. Отметив значимость главных функций учреждения, Сергей Меликов выразил готовность взаимодействия по всем рабочим вопросам.

 

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