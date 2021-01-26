В числе освобожденных референты, консультанты и заместитель руководителя председателя секретариата.
Премьер-министр Дагестана уволил своих советников и референтов
- Автор Хадижат
- 26 января, 2021. Вторник 09:53
Глава Кабинета министров Республики Дагестан распорядился освободить ряд служащих от занимаемых должностей, в связи с завершением срока работы служебного договора.
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