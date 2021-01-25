ЗАМАНА - Владимир Путин заявил о возможном смягчении ограничений по коронавирусу

Владимир Путин заявил о возможном смягчении ограничений по коронавирусу

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25 января, 2021. Понедельник 16:45
Владимир Путин заявил о возможном смягчении ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. По его мнению, это дает возможность аккуратно снимать ограничения. Об этом он сообщил в ходе общения со студенчеством по видео конференц связи. 

Владимир Путин заявил о возможном смягчении ограничений по коронавирусу
Политика

"В общем эпидобстановка в государстве равномерно движется к стабильному состоянию", - сообщил Президент. Он также подчеркнул, что утром ознакомился со сводкой по эпидобстановке, исходя из которой число вылечившихся превосходит число зараженных за прошедшие сутки.

 

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