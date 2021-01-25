Владимир Путин заявил о возможном смягчении ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. По его мнению, это дает возможность аккуратно снимать ограничения. Об этом он сообщил в ходе общения со студенчеством по видео конференц связи.