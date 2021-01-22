ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов взял под личный контроль решение проблемы подтопления населенных территорий

Абдулпатах Амирханов взял под личный контроль решение проблемы подтопления населенных территорий

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22 января, 2021. Пятница 11:43
Абдулпатах Амирханов взял под личный контроль решение проблемы подтопления населенных территорий

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов провел заседание по поводу урегулирования вопросов подтопления территорий населенных пунктов переселенческого Новолакского района.

Абдулпатах Амирханов взял под личный контроль решение проблемы подтопления населенных территорий
Политика

Участники заседания обговорили варианты восстановления обычной жизнедеятельности населенных пунктов. Было предложено начать проектирование уличной сети автодорог, сливной канализации и иной инженерной инфраструктурных объектов, а также ремонтные работы магистрального водоотводного канала. Глава Кабинета министров Республики Дагестан взял под персональный надзор решение трудности подтопления территорий населенных пунктов Республики Дагестан и дал поручение найти вероятные источники выделения финансовых средств для предполагаемых работ.

 

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