Участники заседания обговорили варианты восстановления обычной жизнедеятельности населенных пунктов. Было предложено начать проектирование уличной сети автодорог, сливной канализации и иной инженерной инфраструктурных объектов, а также ремонтные работы магистрального водоотводного канала. Глава Кабинета министров Республики Дагестан взял под персональный надзор решение трудности подтопления территорий населенных пунктов Республики Дагестан и дал поручение найти вероятные источники выделения финансовых средств для предполагаемых работ.
Абдулпатах Амирханов взял под личный контроль решение проблемы подтопления населенных территорий
- Автор Хадижат
- 22 января, 2021. Пятница 11:43
Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов провел заседание по поводу урегулирования вопросов подтопления территорий населенных пунктов переселенческого Новолакского района.
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