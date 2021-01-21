В рамках поздравления, Юрий Трутнев подчеркнул, что Дагестан много лет хранит свои уникальные, самобытные традиции и обычаи. Сегодня, по его словам, Правительством России ведется большая работа по развитию региона, много внимания уделяется республике как перспективному туристическому объекту: строятся курорты, развивается туризм и сельское хозяйство. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации заключил, что совместными усилиями, республика и страна уверенно идет к благополучию и процветанию Дагестана.
Юрий Трутнев поздравил дагестанцев со 100-летием ДАССР
- Автор Хадижат
- 21 января, 2021. Четверг 08:22
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов получил поздравление со 100-летием со дня образования ДАССР от Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
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