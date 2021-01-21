Юрий Трутнев поздравил дагестанцев со 100-летием ДАССР

В рамках поздравления, Юрий Трутнев подчеркнул, что Дагестан много лет хранит свои уникальные, самобытные традиции и обычаи. Сегодня, по его словам, Правительством России ведется большая работа по развитию региона, много внимания уделяется республике как перспективному туристическому объекту: строятся курорты, развивается туризм и сельское хозяйство. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации заключил, что совместными усилиями, республика и страна уверенно идет к благополучию и процветанию Дагестана.