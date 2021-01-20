ЗАМАНА - Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием с образования республики

Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием с образования республики

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20 января, 2021. Среда 10:32
Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием с образования республики

Сегодня, 20 января, республика отмечает 100-летний юбилей со дня образования Дагестанской АССР. С поздравлением в адрес дагестанцев обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием с образования республики
Политика

«На протяжении веков Дагестан был домом для многих народов, представителей разных культур. Их богатейшее историческое наследие, обычаи гостеприимства и добрососедства, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье, к старшим передаются из поколения в поколение. И сегодня вы чтите эти высокие духовные, нравственные ценности, возрождаете исконные традиции, по праву гордитесь именами выдающихся земляков учёных, спортсменов, государственных деятелей, мужественных воинов, которые внесли вклад в летопись своего края и нашей страны. Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело выступили на защиту родного Дагестана и всей России.
Именно сохранение межнационального согласия и мира в обществе это прочная основа для решения комплексных задач, связанных с экономическим и социальным развитием региона, поддержкой предпринимательства, созданием современных производств и рабочих мест, модернизацией образования и здравоохранения. Главная цель, приоритет этих усилий повышение качества жизни людей, новые возможности для каждого человека. Желаю вам успехов, процветания и реализации намеченных планов на благо нашего Отечества и Республики Дагестан», -  говорится в тексте поздравления.

 

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