ЗАМАНА -  Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил жителей республики с днем образования Дагестанской АССР

 Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил жителей республики с днем образования Дагестанской АССР

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20 января, 2021. Среда 09:36
 Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил жителей республики с днем образования Дагестанской АССР

 В своем поздравлении, Сергей Меликов отметил, что образование ДАССР принципиально важное событие для каждого человека и в целом для народа Республики Дагестан.

 Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил жителей республики с днем образования Дагестанской АССР
Политика

Во все времена регион славился радушным гостеприимством, мирным и дружным сосуществованием народов, успешным диалогом культур и религий, трудолюбием его жителей.
За 100 лет республика прошла сложный путь. Сегодня Дагестан устремлен будущее. В основе успехов республики созидательный труд многих поколений дагестанцев.
Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее, верим в мудрость и сплоченность народов Дагестана. Все мы, для кого Дагестан это родной дом, хотим видеть его сильным и процветающим", подчеркнул Глава Дагестана. Полный текст поздравления можно прочитать перейдя по ссылке

 

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