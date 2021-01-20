Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил жителей республики с днем образования Дагестанской АССР

Во все времена регион славился радушным гостеприимством, мирным и дружным сосуществованием народов, успешным диалогом культур и религий, трудолюбием его жителей.

За 100 лет республика прошла сложный путь. Сегодня Дагестан устремлен будущее. В основе успехов республики созидательный труд многих поколений дагестанцев.

Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее, верим в мудрость и сплоченность народов Дагестана. Все мы, для кого Дагестан это родной дом, хотим видеть его сильным и процветающим", подчеркнул Глава Дагестана. Полный текст поздравления можно прочитать перейдя по ссылке