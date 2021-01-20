Во все времена регион славился радушным гостеприимством, мирным и дружным сосуществованием народов, успешным диалогом культур и религий, трудолюбием его жителей.
За 100 лет республика прошла сложный путь. Сегодня Дагестан устремлен будущее. В основе успехов республики созидательный труд многих поколений дагестанцев.
Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее, верим в мудрость и сплоченность народов Дагестана. Все мы, для кого Дагестан это родной дом, хотим видеть его сильным и процветающим", подчеркнул Глава Дагестана. Полный текст поздравления можно прочитать перейдя по ссылке
Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил жителей республики с днем образования Дагестанской АССР
- Автор Хадижат
- 20 января, 2021. Среда 09:36
В своем поздравлении, Сергей Меликов отметил, что образование ДАССР принципиально важное событие для каждого человека и в целом для народа Республики Дагестан.
Во все времена регион славился радушным гостеприимством, мирным и дружным сосуществованием народов, успешным диалогом культур и религий, трудолюбием его жителей.
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