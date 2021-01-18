Указ об этом врио Главы РД Сергей Меликов подписал 12 января. Напомним, Адильхан Ганакаев занимал пост помощника руководителя региона с весны прошлого года. Ранее он являлся первым замом руководителя Минсельхозпрода РД.
Советник главы Дагестана Адильхан Ганакаев освобождён от должности
- Автор Хадижат
- 18 января, 2021. Понедельник 15:06
По собственному желанию освобожден от должности Советника Руководителя Республики Адильхан Ганакаев.
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