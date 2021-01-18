ЗАМАНА - Советник главы Дагестана Адильхан Ганакаев освобождён от должности

Советник главы Дагестана Адильхан Ганакаев освобождён от должности

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18 января, 2021. Понедельник 15:06
Советник главы Дагестана Адильхан Ганакаев освобождён от должности

По собственному желанию освобожден от должности Советника Руководителя Республики Адильхан Ганакаев.

Советник главы Дагестана Адильхан Ганакаев освобождён от должности
Политика

Указ об этом врио Главы РД Сергей Меликов подписал 12 января. Напомним, Адильхан Ганакаев занимал пост помощника руководителя региона с весны прошлого года. Ранее он являлся первым замом руководителя Минсельхозпрода РД.

 

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