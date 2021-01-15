ЗАМАНА - Депутаты Народного Собрания провели круглый стол, посвященный 100-летию автономии Дагестана

Депутаты Народного Собрания провели круглый стол, посвященный 100-летию автономии Дагестана

Автор
15 января, 2021. Пятница 10:06
Депутаты Народного Собрания провели круглый стол, посвященный 100-летию автономии Дагестана

В Народном Собрании Дагестана провели круглый стол на тему: «Автономия Дагестана новый этап в развитии национальной государственности народов республики».

Депутаты Народного Собрания провели круглый стол, посвященный 100-летию автономии Дагестана
Политика

Напомним, 13 ноября 1920 года на Чрезвычайном съезде народов Дагестана была провозглашена декларация об автономии Дагестана, а 20 января 1921 года был принят Декрет об образовании Дагестанской АССР.
Открытая мероприятие, председатель НС РД Хизри Шихсаидов подчеркнул: «В преддверии такого важного для республики дня мы должны вспоминать о тех личностях, чья роль в становлении республики не возможно переоценить. С образованием автономии впервые наши народы стали единым государственным образованием республикой».
Подробнее о ходе проведения круглого стола можно прочитать по ссылке

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top