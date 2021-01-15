Напомним, 13 ноября 1920 года на Чрезвычайном съезде народов Дагестана была провозглашена декларация об автономии Дагестана, а 20 января 1921 года был принят Декрет об образовании Дагестанской АССР.
Открытая мероприятие, председатель НС РД Хизри Шихсаидов подчеркнул: «В преддверии такого важного для республики дня мы должны вспоминать о тех личностях, чья роль в становлении республики не возможно переоценить. С образованием автономии впервые наши народы стали единым государственным образованием республикой».
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Депутаты Народного Собрания провели круглый стол, посвященный 100-летию автономии Дагестана
- Автор Хадижат
- 15 января, 2021. Пятница 10:06
В Народном Собрании Дагестана провели круглый стол на тему: «Автономия Дагестана новый этап в развитии национальной государственности народов республики».
Напомним, 13 ноября 1920 года на Чрезвычайном съезде народов Дагестана была провозглашена декларация об автономии Дагестана, а 20 января 1921 года был принят Декрет об образовании Дагестанской АССР.
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