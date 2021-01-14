ЗАМАНА - Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Хасавюрт

Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Хасавюрт

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14 января, 2021. Четверг 16:05
Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Хасавюрт

В процессе рабочей поездки в город Хасавюрт Сергей Меликов прежде всего посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, который построен в 2019 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в России на 2016-2020 годы».

Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Хасавюрт
Политика

Сергей Меликов в сопровождении временно исполняющий обязанности руководителя Министерства по физической культуре и спорту РД Магомеда Магомедова и главы города Хасавюрт Корголи Корголиева проинспектировал залы борьбы, настольного тенниса и бильярда, находящиеся в спорткомплексе.
На стройку объекта было выделено порядка 65 миллионов рублей.
Кроме того, в рамках визита Сергей Меликов намеревается провести заседание по главным проблемам и перспективам развития города Хасавюрт.

 

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