Сергей Меликов с рабочим визитом посетил Хасавюрт

В процессе рабочей поездки в город Хасавюрт Сергей Меликов прежде всего посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, который построен в 2019 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в России на 2016-2020 годы».

Сергей Меликов в сопровождении временно исполняющий обязанности руководителя Министерства по физической культуре и спорту РД Магомеда Магомедова и главы города Хасавюрт Корголи Корголиева проинспектировал залы борьбы, настольного тенниса и бильярда, находящиеся в спорткомплексе.

На стройку объекта было выделено порядка 65 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках визита Сергей Меликов намеревается провести заседание по главным проблемам и перспективам развития города Хасавюрт.