ЗАМАНА - Сергей Меликов назначил нового заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства РД

Сергей Меликов назначил нового заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства РД

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14 января, 2021. Четверг 10:44
Сергей Меликов назначил нового заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства РД

Заместителем руководителя Администрации Главы и Правительства РД назначен Арслан Сайпуллаев. Соответствующий указ 12 января подписал временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов.

Сергей Меликов назначил нового заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства РД
Политика

Уточним, Арслан Сайпуллаев ранее занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РД.
Последнем местом его работы являлось региональное управление Росимущества.

 

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