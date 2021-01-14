Уточним, Арслан Сайпуллаев ранее занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РД.
Последнем местом его работы являлось региональное управление Росимущества.
Сергей Меликов назначил нового заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства РД
- Автор Хадижат
- 14 января, 2021. Четверг 10:44
Заместителем руководителя Администрации Главы и Правительства РД назначен Арслан Сайпуллаев. Соответствующий указ 12 января подписал временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов.
Уточним, Арслан Сайпуллаев ранее занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РД.
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