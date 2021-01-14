Глава Минимущества планирует формирование единого реестра республиканских земель

Министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов рассказал журналистам о способах решения проблем, назревших в регионе в сфере земельно-имущественных отношений.

Эминов уточнил, что на один один из главных вопросов, не терпящих отлагательств указал врио Главы Дагестана Сергей Меликов: необходимость инвентаризации земель, находящихся в республиканской собственности.

«В моем видении мы должны сформировать единый реестр республиканских земель, свободных от прав третьих лиц, для того чтобы у нас был перечень земельных участков, зарезервированных для строительства социальных и инфраструктурных объектов», заявил министр.

О том, какие еще задачи перед министерством поставил руководитель ведомства можно прочитать тут