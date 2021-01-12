ЗАМАНА - Мэр Якутска Сардана Авксентьева покидает свой пост

Мэр Якутска Сардана Авксентьева покидает свой пост

Автор
12 января, 2021. Вторник 01:02
Мэр Якутска Сардана Авксентьева покидает свой пост

Этой новостью одна из самых известных градоначальниц России, народный мэр поделилась со своими подписчиками в Instagram. Авксентьева уточнила, что поводом для подобного решения стали возникшие проблемы со здоровьем.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева покидает свой пост
Политика

 «Я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в поликлинику, скоро операции», - сообщила она в своем посте.  Госпожа Авксеньтьева попросила отпустить её с «с легким сердцем и пожелать удачи».

«Я никогда не держалась ни за власть, ни за пост. Может быть, отсюда и свобода в принятии трудных решений», - также сказала она.

Стоит отметить, что о проблемах со здоровьем мэр Якутска говорила и ранее: 6 января она сообщила, что перенесла гипертонический криз. 

Напомним, Сардана Авксентьева известна своими не стандартными решениями в управлении. Так, например, в ноябре прошлого года мы сообщали о том, что мэр Якутска продала здание администрации. Подробнее об этом можно прочитать тут.

Главный претендент на пост будущего главы Якутска 1-ый заместитель Авксентьевой Евгений Григорьев.  Сардана Владимировна подтвердила, что готовила его к этому событию. Кандидатуру Григорьева также поддержал глава Республики Якутия Айсен Николаев. Выборы градоначальника пройдут весной.

 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top