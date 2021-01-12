Мэр Якутска Сардана Авксентьева покидает свой пост

Этой новостью одна из самых известных градоначальниц России, народный мэр поделилась со своими подписчиками в Instagram. Авксентьева уточнила, что поводом для подобного решения стали возникшие проблемы со здоровьем.

«Я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в поликлинику, скоро операции», - сообщила она в своем посте. Госпожа Авксеньтьева попросила отпустить её с «с легким сердцем и пожелать удачи».

«Я никогда не держалась ни за власть, ни за пост. Может быть, отсюда и свобода в принятии трудных решений», - также сказала она.

Стоит отметить, что о проблемах со здоровьем мэр Якутска говорила и ранее: 6 января она сообщила, что перенесла гипертонический криз.

Напомним, Сардана Авксентьева известна своими не стандартными решениями в управлении. Так, например, в ноябре прошлого года мы сообщали о том, что мэр Якутска продала здание администрации. Подробнее об этом можно прочитать тут.

Главный претендент на пост будущего главы Якутска 1-ый заместитель Авксентьевой Евгений Григорьев. Сардана Владимировна подтвердила, что готовила его к этому событию. Кандидатуру Григорьева также поддержал глава Республики Якутия Айсен Николаев. Выборы градоначальника пройдут весной.