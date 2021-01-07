Трамп пообещал организованную передачу власти Байдену

Ранее сегодня, 7 января, Конгрессе Соединенных Штатов Америки утвердил победу Джо Байдена на выборах главы государства.Совещание Конгресса было прервано после того, как сторонники Дональда Трампа влетели в помещение.

Для вытеснения митингующих из Капитолия были направлены дополнительные силы полициии государственная гвардия. Байден обратился к Трампу с просьбой успокоить протестующих, в результате чего Дональд Трамп обратился к участникам протеста записав видео послание.

В последствиии, оно было заблокировано в социальных сетях. «Невзирая на то, что я всецело не согласен с результатами голосования, и факты удостоверяют меня в моих сомнениях, все же, 20 января будет организованна передача власти»,— сообщается в обращении (цитата по CNN). Господин Дональд Трамп также признал завершение собственного президентского срока. «Я постоянно рассказывал, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтоб подсчитывались лишь легитимные голоса. Это начало нашей борьбы за то, чтобы опять сделать Америку великой страной»,— уточняется в обращении.

.