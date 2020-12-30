Сергей Меликов обозначил задачи и ценности в работе нового состава Кабинета министров Республики Дагестан

В рамках мероприятия региональный руководитель сообщил о подписании распоряжений, которые касаются утверждения структуры правительства и формирования его состава.

В новом Правительстве Дагестана сейчас 7 блоков, которые будут контролировать заместители Главы Кабинета министров РД. Все, кто у нас работал и в прежнем составе Кабинета министров, назначены с приставкой «временно исполняющий обязанности».

«У меня есть ряд сомнений на ваш счет. Мы определяемся: в ситуации, если я эти вопросы сниму, приставка снимется. Если вопросы будут оставаться прошу на меня не обижаться. Если мы желаем что-то в Республике Дагестан изменить, создать иные условия, тогда необходимо находить новые формы и способы работы», отметил Сергей Меликов.

О приоритетах в работе Правительства читайте тут.