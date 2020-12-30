Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов сформировал новый состав Кабинета министров. Как подчеркнул региональный руководитель, структура Кабинета министров вырабатывалась по принципу главных направлений в работе, контроля за ними, по реализации плана развития экономики и социального сектора России и связана, с государственными целями, ценностями и, следовательно, нацпроектами. Также, в структуре учтены индивидуальности развития экономики и социального сектора республики. Подробнее с составом Правительства можно ознакомиться тут
Сергей Меликов представил новый состав Правительства РД
- Автор Хадижат
- 30 декабря, 2020. Среда 20:19
Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов сформировал новый состав Правительства.
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