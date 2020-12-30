Сергей Меликов представил новый состав Правительства РД

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов сформировал новый состав Кабинета министров. Как подчеркнул региональный руководитель, структура Кабинета министров вырабатывалась по принципу главных направлений в работе, контроля за ними, по реализации плана развития экономики и социального сектора России и связана, с государственными целями, ценностями и, следовательно, нацпроектами. Также, в структуре учтены индивидуальности развития экономики и социального сектора республики. Подробнее с составом Правительства можно ознакомиться тут