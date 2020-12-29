Татьяна Беляева родилась в 1968 году. Прошла путь от доктора-патологоанатома до главврача Республиканского патологоанатомического бюро. С 2016 года работала руководителем управления организации мед поддержки Министерства здравоохранения РД. До назначения была замом руководителя Минздрава РД.
Подчеркнём, 22 декабря руководитель министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов подал в отставку.
Татьяна Беляева назначена министром здравоохранения РД
- Автор Хадижат
- 29 декабря, 2020. Вторник 13:46
Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов утвердил кандидатуру Татьяны Беляевой на пост руководителя Минздрава республики.
Татьяна Беляева родилась в 1968 году. Прошла путь от доктора-патологоанатома до главврача Республиканского патологоанатомического бюро. С 2016 года работала руководителем управления организации мед поддержки Министерства здравоохранения РД. До назначения была замом руководителя Минздрава РД.
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