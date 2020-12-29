Татьяна Беляева назначена министром здравоохранения РД

Татьяна Беляева родилась в 1968 году. Прошла путь от доктора-патологоанатома до главврача Республиканского патологоанатомического бюро. С 2016 года работала руководителем управления организации мед поддержки Министерства здравоохранения РД. До назначения была замом руководителя Минздрава РД.

Подчеркнём, 22 декабря руководитель министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов подал в отставку.