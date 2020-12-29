ЗАМАНА - Татьяна Беляева назначена министром здравоохранения РД

Татьяна Беляева назначена министром здравоохранения РД

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29 декабря, 2020. Вторник 13:46
Татьяна Беляева назначена министром здравоохранения РД

Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов утвердил кандидатуру Татьяны Беляевой на пост руководителя Минздрава республики.

Татьяна Беляева назначена министром здравоохранения РД
Политика

Татьяна Беляева родилась в 1968 году. Прошла путь от доктора-патологоанатома до главврача Республиканского патологоанатомического бюро. С 2016 года работала руководителем управления организации мед поддержки Министерства здравоохранения РД. До назначения была замом руководителя Минздрава РД.
Подчеркнём, 22 декабря руководитель министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов подал в отставку.

 

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