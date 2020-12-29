ЗАМАНА - Новый состав Правительства утвержден в Дагестане

Новый состав Правительства утвержден в Дагестане

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29 декабря, 2020. Вторник 11:42
Новый состав Правительства утвержден в Дагестане

Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов подписал Указ «О структуре органов исполнительной власти Республики Дагестан».

Новый состав Правительства утвержден в Дагестане
Политика

В соответствии с размещенным документом, у Главы Кабинета министров РД будет 7 заместителей, также два первых заместителя.

Подробнее от иб изменениях, коснувшихся Правительства Дагестана читайте здесь

 

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