В соответствии с размещенным документом, у Главы Кабинета министров РД будет 7 заместителей, также два первых заместителя.
Подробнее от иб изменениях, коснувшихся Правительства Дагестана читайте здесь
Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов подписал Указ «О структуре органов исполнительной власти Республики Дагестан».
В соответствии с размещенным документом, у Главы Кабинета министров РД будет 7 заместителей, также два первых заместителя.
Подробнее от иб изменениях, коснувшихся Правительства Дагестана читайте здесь
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