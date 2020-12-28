Предполагается, что исполняющим обязанности министра временно назначат первого заместителя министра Заура Римиханова.
Набиюла Карачаев освобожден от должности министра природных ресурсов и экологии РД
- Автор Хадижат
- 28 декабря, 2020. Понедельник 11:32
Набиюла Карачаев написал заявление об уходе по собственному желанию с поста врио министра природных ресурсов и экологии еще в пятницу, 25 декабря.
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