ЗАМАНА - Набиюла Карачаев освобожден от должности министра природных ресурсов и экологии РД

Набиюла Карачаев освобожден от должности министра природных ресурсов и экологии РД

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28 декабря, 2020. Понедельник 11:32
Набиюла Карачаев освобожден от должности министра природных ресурсов и экологии РД

Набиюла Карачаев написал заявление об уходе по собственному желанию с поста врио министра природных ресурсов и экологии еще в пятницу, 25 декабря.

Набиюла Карачаев освобожден от должности министра природных ресурсов и экологии РД
Политика

Предполагается, что  исполняющим обязанности министра временно назначат первого заместителя министра Заура Римиханова. 

 

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