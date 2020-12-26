В Дагестане гранты выделены наиболее эффективным муниципалитетам

Муниципалитеты Республики Дагестан, которые продемонстрировали лидирующие характеристики по результатам оценки продуктивности работы за 2019 год, получат поддержку из республиканского казны.

Городам и районам присуждены призовые места и гранты с целью поощрения заслуг высочайших характеристик в работе местных административных органов. Из республиканского бюджета на эти цели выделено двадцать пять миллионов рублей. Победителями стали город Дербент, Шамильский, Гунибский, Буйнакский и Хасавюртовский районы.